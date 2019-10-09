Ricardo Quaresma'nın milli üzüntüsü!
Sezon başında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Dış Haberler | Kariyerini Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla sürdüren Ricardo Quaresma, Portekiz basınına konuştu.
Portekiz'in Channel 11 kanalına konuşan Quaresma, milli takım üzüntüsünü itiraf etti. 36 yaşındaki futbolcu, ''Milli takıma çağrıldığımda mutlu olmuyordum. Antrenörlerin bana karşı adil olmadığını düşünüyordum. Portekiz Ligi'nin en iyi kanat oyuncusu olarak gösteriliyordum ama milli takımda oynayamıyordum. Bunu kimse açıklamadı bana. Sadece bir kez Dünya Kupası görebildim.'' sözlerini kullandı.
''FUTBOLDA YARINI BİLEMEZSİN''
Sezon başı Beşiktaş'tan Kasımpaşa'nın yolunu tutan tecrübeli futbolcu, ''Bazen hakkımda doğru olmayan haberler çıkıyordu. Beni gerçek dışı şeylerle suçluyorlardı. Futbolda bugün bugündür, yarını bilemezsin. Kim bilir belki tekrar milli takıma çağrılırım.'' dedi.
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