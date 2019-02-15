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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.02.2019 - 22:55, Son Güncelleme:

Ricardo Quaresma: "Sözleşmemin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağım"

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Ricardo Quaresma: "Sözleşmemin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağım"

Çetin ayrılık müzakerelerinin başarısız olmasının ardından Beşiktaş'ta kalan Ricardo Quaresma, şampiyonluğa odaklandığını söyledi.

Maçın ikinci yarısında top koşturan Portekizli yıldız maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

Şu anda buradayım Beşiktaş'ın oyuncusuyum. 1,5 senelik kontratım var. Şampiyon olma hedefimiz var. Bu hedefte çalışıp en iyi perfomansımı ortaya koyup şampiyonluğu kutlamak istiyorum.

Ben hazırlıklarımı en iyi şekilde devam ediyorum. Oynar mıyım oynamaz mıyım bilmiyorum. Önümüzdeki ahfta önemli bir maç var. Takım halinde çok iyi çalışıp bu şampiyonluğu hep beraber kutlamak istiyoruz.

Benim hakkımda Portekiz'e veya Çin'e gidecek diye haberler yapılıyor. Bana saygısızlık yapılıyor. Beşiktaş'tan bir gün ayrılacaksam bunu birinci ağızdan açıklarım. Sözleşmemin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağım."

"İNSAN DURAMIYOR"

 Güneş, “Buraya geldiğimizde rakibin puanı 34’tü gayet başarılı bir sezon geçirdiler, iyi bir uyum yakaladılar, önemli oyuncuları var. Savunma açısından da az gol yiyen, az mağlup olan, dirençli ve savaşçı bir takıma karşı oyuna iyi başladık. 2-3 pozisyonda topu iyi kullansaydık, golü daha erken bulabilirdik ama olmadı. Daha sonra rakip oyuna ortak oldu. Kırmızı karttan sonra oyun tabi daha lehimize gelişti ama galibiyeti hak ettik. Yediğimiz golde hata yaptık bu hataları doğru bulmuyorum ama böyle bir takıma karşı 3 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatalarımızı değerlendirip dersler çıkaracağız” şeklinde konuştu. 

Güneş, sahada birkaç pozisyona sinirlendiğini ifade ederek, “Sahada anormal şeyler olunca insan normal duramıyor. İkinci yarının başında 2-3 gol kaçırdık. Maçta adrenalin yükselince sakin kalamıyorsun, çok top kayıpları yaptık. Biraz sinirli olduğumu kabul ediyorum, bunlara sinirlendiğim doğrudur” dedi. 

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