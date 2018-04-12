Ricardo Quaresma saatleri sayıyor!
1 mart’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart ve Josef’e yaptığı hareketten dolayı 5 maç men alan Ricardo Quaresma’nın geri sayımı bitti.
1 mart’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart ve Josef’e yaptığı hareketten dolayı 5 maç men alan Ricardo Quaresma’nın geri sayımı bitti.
Portekizli futbolcu, yarın oynanacak Akhisarspor mücadelesinde Teknik Direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde sahadaki yerini alacak. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Siyah-Beyazlılar’da 33 maça çıkarken 4 gol atarken 9 da asist yaptı. (Fanatik)
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