Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'dan ayrılıyor! Son Dakika transfer haberleri
Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın Brezilya ekiplerinden Santos ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, kariyerini Brezilya'da devam edebilir.
Portekiz basınında çıkan habere göre Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta teknik direktör Jesualdo Fereira, Quaresma'nın alınmasını yönetime iletti. Santos ise Quaresma ile görüşmelere başladı.
Devre arasında Kasımpaşa'dan ayrılması gündemde olan 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giyerken 3 gol kaydetmişti.
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