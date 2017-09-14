Ricardo Quaresma: ''Benim için çok zor bir maçtı''

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, 3-1 kazandıkları Porto maçının ardından TRT Spor'a konuştu.
Siyah-Beyazlı oyuncu Porto'nun çok önemli bir kulüp olduğunu belirtirken profesyonel bir şekilde oynadığını belirtti.
Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:
"Benim için çok zor bir maçtı. Beşiktaş ve Porto benim için çok önemli iki kulüp ve ölene kadar böyle kalacaklar. Duygusallığı bir kenara bırakıp, profesyonel bir şekilde oynadım. Galibiyet için mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hafta boyunca hocamızın söylediklerini yapmaya çalıştık. 3 golle kazanmak iyi bir başlangıç ama önümüzde uzun bir yol var."