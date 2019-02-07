Ricardo Quaresma bedava gitmek istiyor
Beşiktaş'la köprüleri atan Portekizli yıldızın Amerikan Ligi'ne gitmesi bekleniyor. Quaresma cezası indirilirse Bursaspor maçında oynayabilecek.
Takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Ricardo Quaresma, siyah beyazlı yönetimden 1.4 milyon Euro’luk alacaklarının yanı sıra bonservisinin de bedava verilmesini talep etti. Görüşmeler sürüyor.
Beşiktaş ile köprüleri atan Ricardo Quaresma, alacakları konusunda bir türlü anlaşma sağlayamıyor. Portekizli yıldız, 1.4 milyon Euro tutarındaki alacaklarının ödenerek sözleşmenin çift taraflı feshedilmesini talep etti.
Bu da Quaresma’nın bonservisini de bedava alarak kulüpten ayrılması anlamına geliyor. 35 yaşındaki Portekizli’nin bu talebiyse yönetim tarafından henüz kabul görümüş değil ancak taraflar arasında görüşmeler yoğun şekilde sürüyor.
AYRILMAYACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYOR
Porto’nun kendisini istememesi nedeniyle ülkesine dönme planları suya düşen Quaresma’nın Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Amerikan Ligi’ne gitmesi bekleniyor. Cezalı olduğu için geçen hafta Antalyaspor maçında kadroda yer almayan Quaresma’nın yaptığı itiraz Tahkim Kurulu’nca reddedilirse, bu hafta oynanacak olan Bursaspor maçının kadrosunda da yer alamayacak. Cezası düşerse kadroya girip girmeyeceği ise merak konusu. Portekizli idmanlardaysa ‘kalacak gibi’ çalışıyor.
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