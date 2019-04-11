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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
11.04.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Ricardo Centurion, Fenerbahçe yolunda

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Ricardo Centurion, Fenerbahçe yolunda

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili Arjantin basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı Lacivertli kulübün Racing Club'ın kadro dışı bıraktığı Ricardo Centurion'la ilgilendiği öne sürüldü.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını şimdiden başlatırken Arjantin basınından Sarı Lacivertliler ile ilgili gündem yaratan bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Ole gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Lacivertli yönetim, Racing Club'ın kadro dışı bıraktığı 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion ile yakından ilgileniyor.

Gazeteye konuşan bir Racing yöneticisi, "Oyuncuya bir teklif var ve biz de bunu değerlendireceğiz." sözleriyle Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisini doğrularken Centurion cephesi ise kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını söyledi.

Haberde sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan ve önümüzdeki yaz takımdan ayrılacağı hem yönetim hem de kendisi tarafından açıklanan Arjantinli futbolcuyu teknik direktör Ersun Yanal'ın da yakından tanıdığı ve çok istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den yıldız isim için henüz resmi bir teklifi gelmediği belirtilirken Sarı Lacivertli yönetimin Centrion'u ya 4,5 milyon dolar karşılığında bonservisiyle alacağı ya da satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağı öne sürüldü.

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