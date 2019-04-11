Ricardo Centurion, Fenerbahçe yolunda
Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili Arjantin basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı Lacivertli kulübün Racing Club'ın kadro dışı bıraktığı Ricardo Centurion'la ilgilendiği öne sürüldü.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını şimdiden başlatırken Arjantin basınından Sarı Lacivertliler ile ilgili gündem yaratan bir iddia geldi.
Ülkede yayım yapan Ole gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Lacivertli yönetim, Racing Club'ın kadro dışı bıraktığı 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion ile yakından ilgileniyor.
Gazeteye konuşan bir Racing yöneticisi, "Oyuncuya bir teklif var ve biz de bunu değerlendireceğiz." sözleriyle Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisini doğrularken Centurion cephesi ise kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını söyledi.
Haberde sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan ve önümüzdeki yaz takımdan ayrılacağı hem yönetim hem de kendisi tarafından açıklanan Arjantinli futbolcuyu teknik direktör Ersun Yanal'ın da yakından tanıdığı ve çok istediği kaydedildi.
Fenerbahçe'den yıldız isim için henüz resmi bir teklifi gelmediği belirtilirken Sarı Lacivertli yönetimin Centrion'u ya 4,5 milyon dolar karşılığında bonservisiyle alacağı ya da satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağı öne sürüldü.
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