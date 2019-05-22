Ribery'nin Bayern'e vedası! 12 yıl sonunda...
2007/08 sezonunda Marsilya'dan Bayern'e transfer olan Franck Ribery'nin Münih ekibindeki sözleşmesi dolu dolu geçen 12 sezonun ardından sona eriyor.
Franck Ribery, Bayern formasına 25 Mayıs Cumartesi günü, RB Leipzig ile oynanacak Almanya Kupası final maçı sonrası veda edecek.
2007/08 sezonunda 27 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Alman devine transfer olan Ribery, geçen 12 yıllık sürede 424 defa Bayern forması giydi. (124 gol - 182 asist)
12 yılın 9'unda Bundesliga şampiyonluğu yaşadı, 2008 yılında Almanya'da "Yılın Futbolcusu" ödülünü aldı, 2012/13 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.
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