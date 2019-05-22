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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.05.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Ribery'nin Bayern'e vedası! 12 yıl sonunda...

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Ribery'nin Bayern'e vedası! 12 yıl sonunda...

2007/08 sezonunda Marsilya'dan Bayern'e transfer olan Franck Ribery'nin Münih ekibindeki sözleşmesi dolu dolu geçen 12 sezonun ardından sona eriyor.

Franck Ribery, Bayern formasına 25 Mayıs Cumartesi günü, RB Leipzig ile oynanacak Almanya Kupası final maçı sonrası veda edecek.

2007/08 sezonunda 27 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Alman devine transfer olan Ribery, geçen 12 yıllık sürede 424 defa Bayern forması giydi. (124 gol - 182 asist)

12 yılın 9'unda Bundesliga şampiyonluğu yaşadı, 2008 yılında Almanya'da "Yılın Futbolcusu" ödülünü aldı, 2012/13 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

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Riberynin Bayerne vedası 12 yıl sonunda...

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