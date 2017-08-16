Ribery’den maç içinde kadın hakeme şok şaka!

Yıldız futbolcu, Almanya Kupası 1. tur maçında 5-0 yendikleri Chemnitzer maçında attığı frikik golünden önce gizlice hakem Bibiana Steinhaus’un ayakkabısının bağcığını çözdü.
Maçın 79. dakikasında yaşanan bu ilginç şaka hakem tarafından fark edildi. Hakem Steinhaus 34 yaşındaki futbolcunun hareketini anlayışla karşılarken, muzipliği fark ettikten sonra Ribery’yi şaka yollu uyardı ve bu hareketi bir daha yapması halinde sarı kart göstereceğini ifade etti.
Maçın ardından Steinhaus ve Ribery’nin maç içindeki olay hakkında gülerek konuştuğu görüldü.
38 yaşındaki Steinhaus Bundesliga’nın ilk kadın orta hakemi olarak tarihe geçmişti.