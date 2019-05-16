Ribery'den Galatasaray'a tebrik mesajı! Dönüyor mu?
Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Ribery'den sarı kırmızılı takıma sürpriz mesaj...
Galatasaray'la adı anılan Frank Ribery, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı takımın Türkiye Kupası zaferini kutladı.
Fransız futbolcu, "Tebrikler Galatasaray, aferin #cimbombom" şeklinde bir tweet attı.
Galatasaraylı taraftarlar paylaşımın altına 'Yak gel bildiğin ne varsa', 'Gel aslan gel' yorumlarında bulundular.
Congrats @GalatasaraySK 🏆🔥 Well done last night 💪🏼👏🏼 #cimbombom— Franck Ribéry (@FranckRibery) May 16, 2019
Alman Bild gazetesi, Galatasaray'ın Franck Ribery transferindeki en ciddi kulüp olduğunu yazmıştı.
Bayern Münih' veda eden 36 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Fransız futbolcu için Katar ve Suudi Arabistan iddiaları da yazılıyordu.
Galatasaray, Ocak 2005'te Metz'ten 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ribery'yi 6 ay sonra ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle kaybetmişti.
Ribery sezon sonu Alman devi Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı...
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