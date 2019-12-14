Ribery şoku! Ameliyat masasında...

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Ayak bileğinden ameliyat olan Fransız futbolcunun sahalardan 2 ay kadar uzak kalacağı ifade edildi. Almanya'daki Murnau Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyata kulüp doktoru ve fizyoterapistler de katıldı.

Fiorentina formasıyla 11 maça çıkan Ribery'nin 2 gol ve 2 asistlik katkısı bulunuyor. 36 yaşındaki futbolcu, eski günleri kadar olmasa da hala takımının etkili bir silahı durumunda.

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