Ribery şoku! Ameliyat masasında...
Futbol yaşamına İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da devam eden Franck Ribery, sakatlık sıkıntısıyla mücadele ediyor.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Ayak bileğinden ameliyat olan Fransız futbolcunun sahalardan 2 ay kadar uzak kalacağı ifade edildi. Almanya'daki Murnau Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyata kulüp doktoru ve fizyoterapistler de katıldı.
Fiorentina formasıyla 11 maça çıkan Ribery'nin 2 gol ve 2 asistlik katkısı bulunuyor. 36 yaşındaki futbolcu, eski günleri kadar olmasa da hala takımının etkili bir silahı durumunda.
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