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Futbol
14.12.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Ribery şoku! Ameliyat masasında...

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Ribery şoku! Ameliyat masasında...

Futbol yaşamına İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da devam eden Franck Ribery, sakatlık sıkıntısıyla mücadele ediyor.

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Ayak bileğinden ameliyat olan Fransız futbolcunun sahalardan 2 ay kadar uzak kalacağı ifade edildi. Almanya'daki Murnau Hastanesi'nde gerçekleşen ameliyata kulüp doktoru ve fizyoterapistler de katıldı.

Fiorentina formasıyla 11 maça çıkan Ribery'nin 2 gol ve 2 asistlik katkısı bulunuyor. 36 yaşındaki futbolcu, eski günleri kadar olmasa da hala takımının etkili bir silahı durumunda.

Ribery şoku Ameliyat masasında...

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