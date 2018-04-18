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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
18.04.2018 - 19:17, Son Güncelleme:

Reyer Venezia Galatasaray EuroCup final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Reyer Venezia Galatasaray EuroCup final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Reyer Venezia Galatasaray EuroCup final maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı basketbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, organizasyondan elenerek yoluna Avrupa Kupası'nda devam etti. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam Reyer Venezia ile EuroCup finalinde karşı karşıya gelecek. Peki, Reyer Venezia Galatasaray EuroCup final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 90-68 mağlup etmişti. Sarı-kırmızı ekip, rövanş karşılaşmasını kazanması halinde veya 22 sayıdan daha az farkla mağlup olması durumunda kupanın sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde başlayan mücadelesini Avrupa Kupası'nda sürdürdü.

Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, organizasyondan elenerek yoluna Avrupa Kupası'nda devam etti.

FIBA Avrupa Kupası'na çeyrek finalden dahil olan sarı-kırmızılı ekip, bu turda İspanya temsilcisi Spar Citylift'i eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı eleyen sarı-kırmızılı takım, adını finale yazdırdı.

İtalyan ekibi Reyer ise bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nda grup aşamasını namağlup tamamladıktan sonra Fransa'nın Saint-Amand ve Slovakya'nın Good Angels ekiplerini eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Hatay Büyükşehir Belediyespor'a üstünlük sağlayan İtalyan temsilcisi, finalist oldu.

REYER GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında bu akşam İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 21.00'de başlayacak. Reyer Galatasaray maçı beINSports Haber'den naklen yayımlanacak.

KAZANIRSA ÜÇÜNCÜ KUPASI OLACAK

Galatasaray, organizasyonda mutlu sona ulaşması durumunda Türkiye'ye üçüncü Avrupa kupasını getirecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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