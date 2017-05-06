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Ressam Bob artık oyun dünyasında!

90’lı yılların efsane ismi ressam Bob Ross aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini koruyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Sosyal medya kullanıcılarıyla birlikte yeniden gündeme getirilen ressam Bob bu kez bir video oyunuyla dijital dünyada olacak.

Popüler bir MOBA oyunu olan Smite ile birlikte ressam Bob Ross bu kez fırçalarını oyun vadisinde kullanacak. ‘Şuraya da mutlu bir ağaç çizelim’ sözüyle hafızalarda yer eden ressam Bob, Hi-Rez Studios tarafından geliştirilen LoL ve Dota 2'ye alternatif olmayı başaran oyuna konuk olacka.

Ressam Bob artık oyun dünyasında

Mitolojik tanrıların savaştığı Smite ile bu kez dev ağacın tepesine ressam Bob çıkacak ve dünyayı fırçasıyla birlikte yeniden şekillendirecek. 

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