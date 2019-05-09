Resmi teklif yapıldı! Galatasaray...
Galatasaray'da son Beşiktaş maçında hafif sakatlığı sebebiyle yabancı sınırında riske edilmeyerek kadroya alınmayan Badou Ndiaye için Avrupa'nın önemli kulüpleri Stoke City'nin kapısını çalmaya başladı.
Marsilya'dan resmi teklif
Senegalli orta saha oyuncusu için Fransız kulübü Marsilya Stoke City'e resmi teklif yaptı. İki tarafın menajerleri bir araya geldi ve şartları konuştu.
Everton ve Sevilla ise 28 yaşındaki oyuncu için Stoke'la görüşmelerini sürdürüyor. Sevilla'nın ilk hedefinin eski oyuncusu Steven Nzonzi değil, Badou Ndiaye olduğu öğrenildi.
Hedef satmak!
Stoke City, bu sezon Premier Lig'e yükselemediği için Ndiaye Championship'te forma giymek istemiyor. İngiliz kulübü de 16 milyon euro verdiği oyuncusunu bu kez kiralamak değil satmak ve ondan para kazanmak istiyor.
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