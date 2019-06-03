Resmi imzalar atıldı! Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye...
Trabzonspor, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşmeye imza attı.
Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
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