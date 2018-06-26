Resmen Beşiktaş'ta! Üç yıllık imza...
Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz transferini bitirdi.
Eskişehirspor’da forma giyen Dorukhan Toköz, Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah beyazlılar genç oyuncuyla uzun süredir ilgileniyor ve Teknik Direktörü Şenol Güneş de kendisini kadroda görmek istiyordu.
DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?
Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan Dorukhan Toköz, 2016 yılında A takıma yükselmiştir. Genç futbolcu 2018-2019 sezonunda Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştur.
ERSAN DA DÖNÜYOR
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ersan Gülüm de twitter profilini Beşiktaş oyuncusu olarak değiştirdi.
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