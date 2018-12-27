Resmen açıklandı! Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan bombası...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriResmen açıklandı! Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan bombası...
GeriFutbol Resmen açıklandı! Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan bombası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: AA / Foto: Depo Photos
27.12.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Resmen açıklandı! Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan bombası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Resmen açıklandı! Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan bombası...

Aytemiz Alanyaspor Başkanı, Ozan Tufan iddialarını doğruladı; "Sergen Yalçın istedi, Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'de 3. yılını geçiren Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısı itibarıyla hedefledikleri puana ulaşamadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Aslında baktığınızda 5 penaltı kazanmışız ancak 4'ünü atamamışız. Kaçırdığımız penaltılar bize 4 puana mal oldu. Belki bu puanları alsaydık, hedeflerimize daha da yaklaşırdık" diye konuştu.

- "Sergen Yalçın'la kazanmaya çok yaklaştık"

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktıkları son 3 maçta kazanmaya çok yaklaştıklarını anlatan Hasan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Son 3 maç çok zorluydu ve kazanabileceğimiz karşılaşmalardı. Çaykur Rizespor enteresan maçtı. Son dakikalarda penaltı kaçırdık. Beşiktaş maçında da penaltımız verilmedi ve çok gol kaçırdık. Keza Medipol Başakşehir maçının ikinci yarısında iyi futbol ve kaçan pozisyonlar vardı ancak bu maçlarda birer puan aldık."

Son 3 maçta oynadıkları futbolun kendilerini gelecek için umutlandırdığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu maçlarda forvet oyuncularının sakatlıkları ve cezalı oyunculara rağmen ligin ilk yarısındaki zorlu süreçte 18 puan aldık. Maalesef bazı olaylar neticesinde ilk yarıyı 18 puanla kapattık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ikinci yarıda çok daha zorlu bir ligin kendilerini beklediğini belirterek "Ligde takımlar arasında puan farkı çok yok. 30 puanın altında olan takımlar arasında 2-3 maçlık fark var. Enteresan bir lig ve hepimiz
için zorlu bir süreç olacak." değerlendirmesini yaptı.

- "İyi bir Alanyaspor izlettirmeyi düşünüyoruz"

Süper Lig'in ilk yarısında ligin zirvesinde Medipol Başakşehir'in bulunduğunu hatırlatan Hasan Çavuşoğlu, hemen altında Anadolu takımlarının yer almasının ligdeki mücadelenin ne kadar üst düzeye çıktığını gösterdiğini kaydetti.

Burada şans faktörünün de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz de bu konuda biraz şanssızlık yaşadık. Sakatlıklar ve penaltı atamama bunların başında geldi. İnşallah ikinci yarıya eksik bölgeleri tamamlayarak daha iyi futbol oynayacağız. Eksik bölgelere transferler yapabilirsek, ikinci yarıda iyi bir Alanyaspor taraftarlara izlettirmeyi düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 474Southampton - West Ham
    3
    2,5Üst
    1,60
    23424kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- "Sergen Yalçın istedi, Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur"

Hasan Çavuşoğlu, ikinci yarıda daha skorer bir Alanyaspor oluşturabilmek için belirlenen bölgelere transferler yapacaklarını bildirdi.

Şu anda transferlerde görüştükleri oyuncuların olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Netleşmeden herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ortada bir şey yokken bir futbolcunun ismini zikretmek doğru değil. Burada sadece Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur. Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler. Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu, Sergen Yalçın istediği için. Ama bu konuyla alakalı net bir gelişme yok ve olumlu bir sinyal de yok."

Vagner Love ve Emre Akbaba transferlerinde doğru adımlar attıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Futbolcuları zamanı gelince değerlendirmek lazım. Vagner bugün bizde kalsaydı satabilir miydik? Keza Emre Akbaba'nın bizde son sezonuydu. Gönlünde büyük bir takımda oynamak vardı. Biz de bu anlamda önünü açtık ve yanında olduk." ifadelerini kullandı.

- "Taraftarların çekirdek yemesi dışarıdan çirkin görünüyor"

Başkan Çavuşoğlu, taraftarların bir takım için ne kadar önemli olduğunu Medipol Başakşehir maçının ikinci yarısında gördüklerini söyledi.

Verilen bu desteğe teşekkür eden Çavuşoğlu, bunun tüm maçlarda ve 90 dakika süreyle olmasını temenni ederek, şunları aktardı:

"İkinci yarıyla taraftarlarımızdan özellikle maraton tribünündeki taraftarı ateşlemesini bekliyoruz. Bu arada bu desteği söylerken bir de eleştiride bulunmak istiyorum. Özellikle maraton tribünde çekirdek olayı var. Baktığınızda 'arı' gibi taraftarların çekirdek yemesi dışarıdan çirkin görünüyor. Çekirdek bittikten sonra harekete geçiyorlar ama maçın başından sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Biz Başakşehir maçının ikinci yarısındaki gibi taraftar görmek istiyoruz. İnşallah ikinci yarıda tribünde desteklerini verirlerse takım için itici güç oluyorlar. Kendilerine camiamız adına bugüne kadar verdikleri destek için de teşekkür ediyoruz."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Resmen açıklandı! Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan bombası...

Altay'da gidecekler belli oldu!

Adil Gevrek'ten flaş Sadık açıklaması!

Fatih Terim bir ismin daha biletini kesti! Kadro dışı bırakıldı...