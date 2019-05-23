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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.05.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

Resmen açıklandı! Okay Yokuşlu ve Selçuk İnan...

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Resmen açıklandı! Okay Yokuşlu ve Selçuk İnan...

Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transfer olacağı söylentileriyle alakalı menajeri Batur Altıparmak'tan açılama geldi.

Okay Yokuşlu Türkiye'ye dönecek mi sorusu cevabını buldu. 25 yaşındaki Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak oyuncusunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altıparmak Okay'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili olarak "Aslı ve astarı olmayan bir haber bu. Yurt dışında sürekli oynayan bir oyuncunun ben Türkiye'ye dönmesi taraftarı değilim. Bugüne kadar Galatasaray'dan hiç kimse bizi aramadı" şeklinde konuştu.

Batur Altıparmak ayrıca bir diğer oyuncusu Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın Galatasaray geleceği ile ilgili de konuştu. Altıparmak "Selçuk İnan için Galatasaray ile önümüzdeki günlerde bir görüşme olacak. Sarı-kırmızılı takımda 8 sezonda 5 şampiyonluk yaşadı. Selçuk için ararlarsa seve seve görüşürüm" ifadesini kullandı.

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