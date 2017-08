Resmen açıklandı! Efsane geri dönüyor

Yaklaşık 20 yıl önce piyasaya çıkan ve dönemin en popüler oyunlarından biri haline gelen efsane oyun bu kez Super NES Classic Edition olarak karşımıza çıkacak.

Eski günleri hatırlatacak olan konsolda 21 farklı oyun yer alacak.

İşte o oyunlar;

- Contra III: The Alien Wars

- Yoshi’s Island

- EarthBound

- Final Fantasy III

- F-ZERO

- Donkey Kong Country

- Mega Man X

- Star Fox 2

- Star Fox

- The Legend of Zelda: A Link to the Past

- Super Mario Kart

- Super Ghouls ’n Ghosts

- Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

- Kirby’s Dream Course

- Secret of Mana

- Kirby Super Star

- Super Castlevania IV

- Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

- Super Mario World

- Super Metroid

- Super Punch-Out!!