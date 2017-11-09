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Resmen açıkladı! Oğuzhan Özyakup...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, Oğuzhan Özyakup'la İnter ve Milan'ın ilgilendiğini açıkladı.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un talipleri her geçen gün artıyor. Siyah beyazlı takımın sportif direktörü Ali Naibi, "Ancak resmi bir teklif almadık. Kalmasını istiyoruz, resmi bir şey olursa o zaman düşünürüz" dedi.

Cenk Tosun'u satmayacaklarını, Talisca için Benfica ile anlaşmanın yollarını aradıklarını itiraf eden Ali Naibi, Fellaini iddiaları için ise, "Transfer dedikoduları, kardeşinin ve menajerinin İstanbul'a gelmesinden kaynaklanıyor. Ne oyuncu ne de kulübüyle görüşmemiz yok" ifadesini kullandı. (Sabah)

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