Resmen açıkladı! Gitmek için gün sayıyor
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yönetimin Volkan Demirel'e 'seneye yoksun' dediğini ifade etti.
Dilmen NTV'deki programda şu sözleri kullandı:
Harun'u alabilirsiniz. Kameni de kalabilir. Ama bu maçı ayağa kaldırabilecek birinci isim Volkan'dır. Volkan'a seneye yoksun dediler. Volkan şu anda gün sayıyor gitmek için. Antrenör değişecektir. Bugün olmasa yarın mutlaka değişecektir. Comolli'nin bir ücreti var. Yeni gelecek teknik direktöre vereceksin. Bir yandan kötü mali tabloyu düzeltmeye çalışıyorsun ... Ben Aykut Kocaman devam etmeli derken sitem ettiler. O diyor ki ben fizik gücümle yeneceğim sizi diyordu. Yarı final oynamış, şampiyonluğa oynamış, hiç üçüncü olmamış adam...Şimdi taraftarın bir kısmı diyor ki, "Aykut hoca olsa bu kadar olmazdı"...
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