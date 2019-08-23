Renato Sanches Lille yolunda!
Yusuf Yazıcı transferiyle Türkiye'de daha yakından takip edilen Lille, önemli bir transfere daha imza atıyor.
Fransa temsilcisinin, Bayern Münih'te forma giyen Portekizli yıldız Renato Sanches ile anlaşma sağladığı kaydedildi.
Frasız basınında yer alan haberlere göre Sanches için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.
Merkez orta saha ve forvet arkası bölgelerinde forma giyen Sanchez, Yusuf Yazıcı ile forma savaşına girebilir.
22 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile de zikrediliyordu.
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