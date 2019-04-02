Rekortmen atlet Usain Bolt Paris FC'de!
Fransa 2. Lig kulüplerinden Paris FC, ünlü atlet Usain Bolt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa 2. Lig'inde mücadele eden Paris FC, Usain Bolt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kulüp, transferi resmi hesaplarından duyururken Bolt'un görüntülerine yer verildi. Jamaikalı Bolt, farklı takımlarla görüşmeler yapmış anlaşma sağlanamamıştı.
Bir ara Borussia Dortmund ile de idmanlara çıkan rekortmen atlet, kariyerine Fransa'da devam edecek.
Tarihin en hızlı koşucusu olan Bolt, aynı zamanda 100 metre yarışlarında son üç dünya rekorunun sahibi.
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🇯🇲 Gros coup pour le Paris FC avec la signature d'@UsainBolt pour les deux prochaines saisons. Le Jamaïcain rejoindra Paris en début de saison prochaine ! pic.twitter.com/zZH9RMrjLy— Paris FC (@ParisFC) 1 Nisan 2019
Usain Bolt, futbol kariyerindeki ilk gollerini geçtiğimiz yıl Avustralya Ligi'nde Central Coast formasıyla atmıştı...
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