Rekortmen atlet Rudisha, kazadan mucize eseri kurtuldu

David Rudisha, pazar günü başkent Nairobi'de geçirdiği kaza sebebiyle zor anlar yaşadı.

Kaza sonrası hurdalık olan araçtan ufak yaralarla çıkan Rudisha, hastanedeki kontrollerinde sağlam çıktı. Herhangi bir kırığı veya çıkığı bulunmayan rekortmen sporcu, yaşadığı bu olayı ve arabasının son halini sosyal medyadan paylaştı.

Hayatta kaldığı için Tanrı'ya şükreden başarılı atlet, kazadan ucuz kurtulduğunu belirtti.

30 yaşındaki atlet, Londra Olimpiyatları'nda 800 metrede 1:40:91'lik derecesiyle dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG