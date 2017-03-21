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Rekorları alt üst etti! Tam 46 milyon kişi izledi

Oyun dünyasındaki izlenilirlik oranları devasa boyutlara ulaşmaya devam ediyor.

Koray DURKAL
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Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen IEM Dünya Şampiyonası iki haftalık etkinlik sonunda tarihteki en yüksek izlenilirlik oranına ulaştı.

Online olarak 46 milyon kişi tarafından izlenen şampiyona eSpor tarihindeki en yüksek rakam olarak da kayıtlara geçti. Aynı zamanda League of Legends World Championship'in 2016 yılındaki 43 milyonluk izlenme oranını da geride bıraktı.Turnuva boyunca hem salona hem de çevredeki etkinliklere toplam 173 bin kişi geldi. IEM Dünya Şampiyonası, dünya çapında 70 doğrusal ve dijital yayın organı tarafından 19 dilde yayınlandı.

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