Rekorları alt üst eden E-Spor festivali

İstanbul’da iki gün süren ve katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatan Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali sona erdi. Hem katılımcı sayısı hem de izlenme oranlarıyla, festival rekorları alt üst etti. Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da düzenlenen etkinlik tüm dünyayı peşinden sürükleyen fenomen oyunları ve oyuncuları bir araya getirirken son günde PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) fırtınası esti. Sabahın erken saatlerinden itibaren turnuva alanını dolduran 16 takım en iyi olmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi.

PUBG’daki kapışma öncesinde yapılan solo turnuvalarda katılımcılar özel hediyelerin sahibi oldu. Yine PUBG turnuvası sırasında yapılan bilgi yarışmalarında etkinliğe katılan oyunseverler Yapı Kredi Play ve Teknosa tarafından verilen çok özel ödüllerle festivalden ayrıldı.

Dün ayrıca özel maçta Space Soldiers takımının başarılı FIFA oyuncusu Emre Kayır ile Beşiktaş E-Spor’un yıldızı Sergen Yalçın karşı karşıya geldi. Ünlü spiker Emre Tilev’in anlatımı ve Hürriyet E-Spor Yazarı Koray Durkal’ın yorumlarıyla oldukça çekişmeli anlara sahne olan maçı 2-1’lik sonuçla Sergen Yalçın kazandı.

"GÖRDÜĞÜM EN SAMİMİ FESTİVAL"

Organizasyona katkı sağlayan Yapı Kredi, Migros ve Teknosa’nın stantlarında keyifli anlar geçiren oyunseverler fenomen isimlere de büyük ilgi gösterdi. Kendine Müzisyen, Duygu Köseoğlu, Mithrain ve Levo hayranlarıyla fotoğraf çektirip, bol bol imza dağıttı. E-Spor Arena festivalinin en çok ilgi gören isimlerinden Duygu Köseoğlu yaptığı açıklamada, “E-Spor her geçen gün giderek büyüyor. Gördüğüm en samimi festival, gerçekten her şey harika. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

BABA OĞLUNU YENDİ

Gençlerle birlikte ailelerinin de ziyaret ettiği organizasyonu online olarak takip eden oyun sever sayısı 2 milyonu buldu. İki gün boyunca festivali yaklaşık 6 bin kişi ziyaret ederken izlenme oranları da E-Spor dünyasında bir ilki beraberinde getirdi. Twitch üzerinden anlık 10 bine yakın toplamda ise 2 milyon kişi bu büyük etkinliği izledi. Festivalin en dikkat çeken yanlarından biri de ailelerin alana birlikte gelmesiydi. Bir baba-oğul birlikte yarışmaya katılırken yarışmanın kazananı baba oldu.