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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor Rekorları alt üst eden E-Spor festivali
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Sıradaki Haber:Espor dünyası İstanbul’da bir araya geldi! İşte müthiş festivale damga vuranlar...

eSpor
11.03.2018 - 23:29, Son Güncelleme:

Rekorları alt üst eden E-Spor festivali

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Rekorları alt üst eden E-Spor festivali

Hürriyet’in öncülüğü ve Spor Arena Platformu’nun ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen festival E-Spor dünyasında iz bıraktı. Organizyonda son gün PUGB fırtınası eserken, 16 takım arasında mutlu sona ulaşan Dark Passage Dominos oldu.

İstanbul’da iki gün süren ve katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatan Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali sona erdi. Hem katılımcı sayısı hem de izlenme oranlarıyla, festival rekorları alt üst etti. Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da düzenlenen etkinlik tüm dünyayı peşinden sürükleyen fenomen oyunları ve oyuncuları bir araya getirirken son günde PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) fırtınası esti. Sabahın erken saatlerinden itibaren turnuva alanını dolduran 16 takım en iyi olmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi.

PUBG’daki kapışma öncesinde yapılan solo turnuvalarda katılımcılar özel hediyelerin sahibi oldu. Yine PUBG turnuvası sırasında yapılan bilgi yarışmalarında etkinliğe katılan oyunseverler Yapı Kredi Play ve Teknosa tarafından verilen çok özel ödüllerle festivalden ayrıldı.

Dün ayrıca özel maçta Space Soldiers takımının başarılı FIFA oyuncusu Emre Kayır ile Beşiktaş E-Spor’un yıldızı Sergen Yalçın karşı karşıya geldi. Ünlü spiker Emre Tilev’in anlatımı ve Hürriyet E-Spor Yazarı Koray Durkal’ın yorumlarıyla oldukça çekişmeli anlara sahne olan maçı 2-1’lik sonuçla Sergen Yalçın kazandı.

Rekorları alt üst eden E-Spor festivali

"GÖRDÜĞÜM EN SAMİMİ FESTİVAL"

Organizasyona katkı sağlayan Yapı Kredi, Migros ve Teknosa’nın stantlarında keyifli anlar geçiren oyunseverler fenomen isimlere de büyük ilgi gösterdi. Kendine Müzisyen, Duygu Köseoğlu, Mithrain ve Levo hayranlarıyla fotoğraf çektirip, bol bol imza dağıttı. E-Spor Arena festivalinin en çok ilgi gören isimlerinden Duygu Köseoğlu yaptığı açıklamada, “E-Spor her geçen gün giderek büyüyor. Gördüğüm en samimi festival, gerçekten her şey harika. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Rekorları alt üst eden E-Spor festivali

BABA OĞLUNU YENDİ

Gençlerle birlikte ailelerinin de ziyaret ettiği organizasyonu online olarak takip eden oyun sever sayısı 2 milyonu buldu. İki gün boyunca festivali yaklaşık 6 bin kişi ziyaret ederken izlenme oranları da E-Spor dünyasında bir ilki beraberinde getirdi. Twitch üzerinden anlık 10 bine yakın toplamda ise 2 milyon kişi bu büyük etkinliği izledi. Festivalin en dikkat çeken yanlarından biri de ailelerin alana birlikte gelmesiydi. Bir baba-oğul birlikte yarışmaya katılırken yarışmanın kazananı baba oldu.

 

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