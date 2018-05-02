Rekora doymuyor, Bill Russell'ı yakaladı!
"Kral" LeBron James, rekorlarına bir yenisini ekledi. NBA play-off ikinci turunda üst üste 13. kez boy gösteren süperstar, bu alanda Bill Russell'ı yakaladı.
Üst üste 13. kez play-off ikinci turunda sahne alan LeBron James, Toronto Raptors deplasmanında triple-double ile karşılaşmayı noktaladı.
Yaklaşık 47 dakika parkede kalan James, uzatmaya giden ve Cleveland'ın 113-112 kazandığı mücadeleyi 26 sayı - 13 asist - 11 ribaunt ile bitirdi.
Temsilcimiz Cedi Osman süre almadı.
Üste üste play-off ikinci turunda yer alma rekoru ise "16" ile Robert Horry'de. (1993-2008)
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