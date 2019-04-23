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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.04.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Rekora 1 gol kaldı! Altaylı Paixao...

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Rekora 1 gol kaldı! Altaylı Paixao...

Spor Toto 1. Lig’de Altay formasıyla son olarak İzmir’de oynanan Hatayspor maçında rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 24’e çıkaran Portekizli Marco Paixao, son 4 maçta 1 gol daha atması halinde "1. Lig Tarihinin En Golcü Yabancı Oyuncusu" unvanını eline alacak.

2016-17 sezonunda Adana Demirspor’da 24 gol atan Beninli santrfor Mickael Pote’yi yakalayan Portekizli Paixao, bu hafta Altınordu ile oynayacakları İzmir derbisinde ağları havalandırarak rekorun yeni sahibi olmak istiyor.

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KRALLIKTA AÇIK ARA ZİRVEDE

Gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan 34 yaşındaki Marco Paixao’nun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezon başında Polonya ekibi Lechia Gdansk’tan transfer edilen Portekizli yıldız kariyerinin en parlak dönemini 2013-14’te Polanya’da Slask Wroclaw formasıyla yaşadı. Usta golcü, o sezon Polonya Ligi’nde 21, Polonya Kupası’nda 1 ve Avrupa Ligi’nde 5 olmak üzere toplam 27 golle en skorer sezonunu geçirdi.

Paixao, Altay’da kendi rekorunu da geçmeyi hedefliyor.

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