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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP
24.04.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Rekor transfer Pogba'dan şoke eden karar!

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Rekor transfer Pogba'dan şoke eden karar!

Manchester United tarihinin en pahalı transferi Paul Pogba'nın takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan 26 yaşındaki orta sahanın, Real Madrid'e yakın olduğu ifade edildi.

Fransız L'Equipe'in haberine göre Pogba yakın çevresine, Manchester'daki yaşama adapte olamadığını ve kulüp değiştirmek istediğini söyledi.

Fransız yıldızı Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hedefliyor ve bu amacına Manchester United'da ulaşacağını düşünmüyor.

44 paslık mucize İlkay Gündoğan...
44 paslık mucize! İlkay Gündoğan...

Pogba 2016'da Juventus'tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Pogba transferi döneminin dünya rekoru transferiydi.

Premier Lig'in bir diğer yıldızı Mohamed Salah'ın da teknik direktör Jürgen Klopp ile tartıştıktan sonra sezon sonu gitmeyi kafasına koyduğu ifade ediliyordu.

Manchester United Premier Lig'de son oynadığı maçta, deplasmanda Everton'a farklı yenilmişti...

Everton 4-0 Manchester United (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Everton, sahasında Manchester United'ı 4-0 yendi. Everton, 13. dakikada Richarlison, 28. dakikada Gylfi Sigurdsson, 56. dakikada Lucas Digne ve 64. dakikada Theo Walcott'un golleriyle 4-0 galip geldi. Ev sahibi takımda milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında yer almasına rağmen forma şansı bulamadı. Bu sonuçla 49 puana ulaşan Everton, 7. sırada yer aldı. Son üç deplasmanda kaybeden ve bir maç eksiği bulunan Manchester United ise 64 puanla 6. sırada kaldı.
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