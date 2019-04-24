Rekor transfer Pogba'dan şoke eden karar!
Manchester United tarihinin en pahalı transferi Paul Pogba'nın takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.
Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan 26 yaşındaki orta sahanın, Real Madrid'e yakın olduğu ifade edildi.
Fransız L'Equipe'in haberine göre Pogba yakın çevresine, Manchester'daki yaşama adapte olamadığını ve kulüp değiştirmek istediğini söyledi.
Fransız yıldızı Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hedefliyor ve bu amacına Manchester United'da ulaşacağını düşünmüyor.
Pogba 2016'da Juventus'tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Pogba transferi döneminin dünya rekoru transferiydi.
Premier Lig'in bir diğer yıldızı Mohamed Salah'ın da teknik direktör Jürgen Klopp ile tartıştıktan sonra sezon sonu gitmeyi kafasına koyduğu ifade ediliyordu.
Manchester United Premier Lig'de son oynadığı maçta, deplasmanda Everton'a farklı yenilmişti...
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