Rekor bekleniyor! 80 bin kişi..
Şampiyonlar ligi çeyrek final eşleşmesi olan Real Madrid-Juventus maçında rekor kırılması bekleniyor.
Şampiyonlar liginde Fransız ekibi PSG'yi deviren İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Tottehenam'ı son maç da ecel terleri dökerek eleyen İtalyan ekibi Juventus, çeyrek final de karşı karşıya gelecekler.
El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Bernabau'da oynanacak ilk maç için satışa çıkan 80 bin biletin tamamının bittiği öğrenildi. Saat 10'da satışan biletlerin sadece 6 dakika içerisinde bittiği açıklandı. Bu sayı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde satılan en fazla bilet olarak tarihe geçti.
Stat da 4 bin Juventus deplasman taraftarı mücadeleyi takip edecek.
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