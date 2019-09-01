Reims - Lille (Maç önü)
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını terlettiği Lille, Fransa Ligue 1'in dördüncü haftasında Reims deplasmanında... Karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Reims: Rajkovic; Foket, Disasi, Abdelhamid, Nclomande; Chavalerin, Romao; Oudin, Dingome, Doumbia; Dia.
Lille: Maignan; Zeki Çelik, Miguel, Gabriel, Bradaric; Andre, Renato Sanches; Ikone, Yusuf Yazıcı, Bamba; Osimhen.
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