Rehavete kapılmayacağız, daha yukarı çıkacağız!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fanatik Gazetesi'nin Sports and Business Summit'17 panelinde katıldığı oturum öncesinde açıklamalarda bulundu.

Özbek, sarı-kırmızılı takımın 7 hafta sonra iyi bir durumda olduğunu ve bu durumun kendilerine rehavet getirmediğini dile getirdi. İyi bir performansla gitmek istediklerini kaydeden Dursun Özbek, "Hem oyuncularımı hem de teknik kadroyu tebrik ediyorum. Disiplini elden bırakmamak konusunda dikkatlerini çekiyorum. Sahada gösterelien performansın en büyük tetikçisi taraftarımızdır. Taraftarın etkisiyle özellikle iç sahada takımın nasıl performansını yükselttiğini görüyorsunuz" dedi.

"DAHA YUKARI ÇIKARMA AMACINDAYIZ"

Ligin uzun bir maraton olduğuna değinin Başkan Özbek, "Sezon sonuna kadar aynı performanı götürmek lazım. Galatasaray'ın yapması gereken budur. Puan durumuna bakarak rahatlık içinde değiliz. Aksine disiplini bir tık daha yukarı çıkarma amacındayız. Taraftarın ve camianın kenetlenmiş olması her şeyin üzerindedir. Sezon sonuna kadar aynı disiplinle devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yapılan görüşme hakkında ise "Sayın Cumhurbaşkanıyla yapılan toplantıda yabancı konusu gündemde değildi. Federasyonla yapılan görüşmeler neticesine bu konu ele alınacaktır" diye konuştu