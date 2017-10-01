Reha Erginer ilk maçta camiaya umut verdi

Uzatma dakikalarında gelen golün ardından yedek kulübesindeki oyuncuların tamamı sahaya koşup sevince ortak olurken maçın ardından da yönetim kurulu sahaya inerek futbolcularla kucaklaştı. Maç sonu futbolcular ve teknik heyet sahada adeta sevinç yumağı oluşturdu. Yusuf Şimşek'in yerine göreve getirilen ve takımla birlikte 2 gün çalışma fırsatı bulan teknik direktör Reha Erginer, çıktığı ilk maçta camiaya umut verdi.

Reha Erginer, Gazişehir randevusunun kendileri için kırılma maçı olduğunu ifade etti. Takımla kısa süre çalışma fırsatı bulduğunu, rakibe maç boyunca pozisyon vermediklerini belirten Erginer, "Denizlispor lige kötü bir başlangıç yaptı. Bundan sonra her şey daha farklı olacak. Bizim için kırılma maçı niteliğinde bir maçtı. Maç boyunca rakibe pozisyon vermedik. Oyuncularım oldukça konsantreydi. Çok önemli bir 3 puan kazandık. Ancak ayaklarımız yere basmalı. Hücumda daha da iyi olmalıyız. Takımda eksikliklerimiz var ve milli ara bize ilaç gibi gelecek. Eksiklerimizi kapatarak daha iyi bir Denizlispor izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ALKIŞLAR ANIL'A

Denizlispor'da Gazişehir önünde uzatma dakikalarında atılan golde uygun durumdayken topa vurmayıp bomboş durumdaki Moritz'e pas vererek golü garantileyen Anıl, taraftarlardan ve yönetimden taktir topladı. Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Anıl isteseydi o topu kendisi de kaleye vurabilirdi. Büyük bir risk olacağını gördü ve bencillik etmeyip Moritz'e çıkardı. Bu paslaşma takımdaki birlikteliği en üst seviyeye çıkaracak ve gerisi bu samimiyet ile gelecek" dedi.

Golü atan Moritz de Anıl'a sosyal medya hesabından teşekkür ederek, "Ayağınıza sağlık beyler. Müthiş bir galibiyet aldık. Kardeşim Anıl Taşdemir sağolsun. Bugün ilk golümü attım. İnşallah böyle devam eder" paylaşımında bulundu.