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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Regattin: 'Lig bu sene sıkı geçecek!'

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Regattin: 'Lig bu sene sıkı geçecek!'

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te kamp yaparak sürdüren Akhisarspor’da takımın önemli isimlerinden olan Adrien Regattin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sezona Spor Toto 1. Lig’de Osmanlıspor ile başladığını söyleyen Regattin, “Güzel bir deneyimdi. Daha sonra Akhisarspor’a geldim. Burada çok mutluyum. Ligde her maçımızı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynamasının kendisine çok deneyim kazandırdığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, “Sevilla gibi büyük bir akımla oynadık. Grubumuzdaki diğer takımlar da iyiydi. Maçlarımızı iyi geçmedi. Bunun için üzgünüz ama böyle maçlar takıma büyümesi için şeyler sağlıyor. Artık bütün gücümüzle Süper Lig’e adapte olacağız” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in ilk yarısındaki performanslarının iyi olmadığını açıklayan Regattin, “UEFA Avrupa Ligi maçlarımız var. Perşembe, Pazar çok maç oynadık. Bunlar bizi çok etkiledi. İkinci yarı artık lige ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Elimizden gelen en iyi şey için çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Lig bu sene çok sıkı geçecek”
Ligde 15. sırada olmalarına rağmen ilk 10 ile aralarında az puan farkının olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, “6 puan aldığınızda ilk 8’e kadar yükselebiliyorsunuz. İkinci yarı bir, iki maç kazandığınızda ilk 10’a girebilirsiniz. Ama iki maç kaybettiğinizde de aşağıya düşebiliyorsunuz. Lig bu sene çok sıkı geçecek. İkinci yarı elimizden geleni yapıp, maçları kazanmamız gerekiyor. İlk maçı Beşiktaş ile oynayacağız. Evimize Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetleri var. Takıma çok güveniyorum” dedi. Akhisar şehrinin rahat bir yer olduğunu belirten Regattin, “Üzerimizde baskı yok. Bu bize iyi şeyler de sağlıyor. Sahaya çıktığımızda çok baskı varmış gibi elinden geleni yapmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

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“Güzel tavsiyeler veriyorum, Türkiye’ye gelebilmeleri için”
Transfer olmadan önce de tatil için Türkiye’ye geldiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, “Tatil içinde geliyordum. Fransa’daki insanlar soruyor. Türkiye’de her takıma baktığınızda Fransız futbolcu görüyorsunuz. Bu da tabi insanların ilgisi çekiyor. Hala insanlar beni arıyor, ‘Türkiye nasıl, iyi bir ülke mi? gidebilir miyim?’ diye. Ben de onlara çok güzel tavsiyeler veriyorum, Türkiye’ye gelebilmeleri için” dedi.

“Mirin çok iyi bir futbolcu”
Beşiktaş’ın yeni transferi Fransız futbolcu Mirin’i daha önce tanıdığını ifade eden Akhisarsporlu futbolcu, “Kişisel olarak tanımıyorum ama ona karşı oynadım. İyi bir futbolcu. Monaco’ya güzel bir bonservisle gitti. Bence çok iyi defans oyuncusu. Beşiktaş gibi büyük bir takıma geldi. Benim bildiğim bir futbolcu” diye cevap verdi.

“Fransa’da yaşanan olayları görmek üzüyor”
Fransa’da yaşanan olayların sorulması üzerine Regattin, “Fransa’da yaşamış bir olarak bunları görmek insanı üzüyor. Çok güzel bir ülke. Bunları hak etmiyor. Tek isteğim oranın politikacıları bir şeyler yapar ve olaylar son bulur” şeklinde konuştu.

Regattin ayrıca çok az Türkçe bildiğini de sözlerine ekledi.

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