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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Red Bull Uçuş Günü İstanbul’a geri dönüyor

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Red Bull Uçuş Günü İstanbul’a geri dönüyor

Pilot olma hayali kuran yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan Red Bull Uçuş Günü 6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına almaya geliyor. 30 Haziran Pazar günü Caddebostan’da gerçekleştirilecek 4. Red Bull Uçuş Günü’ne kendilerinin tasarlayıp ürettiği uçuş araçları ile katılacak yaratıcı pilotlar için başvurular başladı.

 

Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'a geri dönüyor. İstanbul kanatlar altında demeye hazırlanan dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayarak havacılık tarihini yeniden yazdıkları etkinlik, 6 yıllık bir aranın ardından tekrar İstanbul’da binlerce insanı buluşturacak.

2013’te 140 bini aşkın kişiyi ağırlayan Caddebostan, bir kez daha 30 Haziran Pazar günü Red Bull Uçuş Günü'ne ev sahipliği yapacak. Uçuş Günü’nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre değerlendirecek. Uçma hayali kuran herkesin katılabileceği Red Bull Uçuş Günü’nde, insan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüzbinlerin önünde şov yaparak uçmaya çalışacak kadar cesur pilotlar takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilirler.

Yarışmacı olarak Türkiye’nin dört bir yanından rekor sayıda başvurunun ön görüldüğü etkinliği, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yüz binlerce kişinin Caddebostan'dan takip etmesi bekleniyor

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü’nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California’da yapılan etkinlikte “The Chicken Whisperers” takımının olmuştu. Türkiye'ye ilk kez 2008'de 'Flugtag' adıyla gelen Uçuş Günü, İstanbul'da en son 2013 yılında gerçekleştirildi. Caddebostan'da 140 bini aşkın kişinin takip ettiği etkinlikte 'Angara Börds' takımı 30 metreyle Türkiye rekoru kırdı.

 

 

 

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