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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı

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Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı

İstanbul’u 6 yıl aradan sonra kanatlar altına almaya hazırlanan Red Bull Uçuş Günü’nü için son 10 gün. Organizasyon, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda yüzbinlerce izleyiciye görsel bir şölen sunacak. Yaratıcı kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 40 cesur takım, göklerin yeni kahramanı olabilmek için birbiriyle yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen etkinlik, herkesin katılımına ücretsiz olarak açık olacak.

Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da 6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş aracına sahip 40 cesur takım, uçabildiği kadar uçacak. Yüzbinlerce katılımcının yerinde ücretsiz olarak izleyebileceği Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan Plajı’nı rengarenk boyayacak.

Burcu Esmersoy sunacak, 8 kişilik jüri karar verecek
Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak uçabildikleri kadar uçmaya çalıştıkları etkinlikte, şampiyonu 8 kişiden oluşan bir jüri belirleyecek. Burcu Esmersoy ve Emre Karayel’in yerinden yapacakları sunumla, büyük bir kalabalığın ücretsiz takip edeceği etkinlikte birinciyi belirleyecek jüride şu isimler yer alıyor: Güzel sunucu Müge Boz, başarılı oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan, profesyonel pilot Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi Muhammed Yılmaz ve Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı.

Son olarak 2013 yılında İstanbul’a uğrayan Red Bull Uçuş Günü, 140 bin kişiyi Caddebostan Sahili’nde buluşturmuş, Angara Bird isimli takım birinciliği 30 metre ile Türkiye rekorunu kırarak elde etmişti. Dünya çapında birçok önemli şehirde yaratıcı, cesur ve eğlenceli uçuş tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Uçuş Günü, bu kez 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı

 

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