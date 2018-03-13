Red Bull Son Şampiyon’da büyük finalin adı belli oldu
Türkiye’nin en büyük Dota 2 turnuvası Red Bull Son Şampiyon’da sona geliniyor. 25 Mart'ta gerçekleşecek büyük finalde Team Unchained ile karşı karşıya gelecek takım play-off'lar sonunda belli oldu.
Rakiplerini geride bırakan geçen yılın “Son Şampiyon”u Team Entelechy, büyük finale adını yazdırdı. 25 Mart’ta İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek final gününün tüm heyecanı RedBull.com/SonSampiyon ‘dan canlı yayınlanacak.
Kıyasıya geçen play-off heyecanında Azeri takım Cozy Boys’un da aralarında yer aldığı 8 takım online elemelerde karşı karşıya geldi ve rakiplerini geride bırakan geçen yılın “Son Şampiyon”u Team Entelechy finale yükseldi. Team Entelechy büyük finalde 2017 Intel ESL Türkiye Şampiyonası'ndan galip çıkarak Red Bull Son Şampiyon'a direkt katılma hakkını elde eden Team Unchained ile karşılaşacak.
Büyük final, 25 Mart’ta İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek. Final gününün tüm heyecanı RedBull.com/SonSampiyon ‘dan canlı yayınlanacak.
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