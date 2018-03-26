Red Bull Son Şampiyon Team Entelechy
Türkiye’nin en büyük Dota 2 turnuvası Red Bull Son Şampiyon’un büyük finali Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşti.
Team Entelechy ile Unchained Esports takımları arasında oynanan heyecan dolu finali Team Entelechy kazandı. Rakibini 2-1’lik sonuçla yenen Team Entelechy, kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.
Finalde Canberk "canko" Atasev, Furkan "rocco" Salgın, Oğulcan "olgiedota" Özdemir ve Ali Güray "mushroom" Özen, Cantuğ ‘Unlost’ Özsoy gibi ünlü Twitch yayıncıları mücadeleyi yorumladı, analiz gerçekleştirdi.
Unchained Esports, 2017 Intel ESL Türkiye Şampiyonası'ndan galip çıkmıştı ve Red Bull Son Şampiyon'a direkt katılma hakkını elde etmişti. Geçen yılın Son Şampiyon’u olan Team Entelechy ise kıyasıya geçen play-off heyecanında Azeri takım Cozy Boys’un da aralarında yer aldığı 8 takımın arasından sıyrılarak finale adını yazdırmıştı.
Team Entelechy’den Emre "klasynky" Canlı ve Kürşat "sjok" Alkan, şu ana kadar düzenlenen tüm Red Bull Son Şampiyon’larda final oynayıp kazanmıştı. Unvanlarını bırakmayan her iki oyuncunun ilk finali 2015’te We Make The Future takımıyla, ikinci finali ise 2016’da Team Entelechy formasıyla olmuştu. Unchained Esports’tan Soner "PosingAsMe" Kürşat ise eski bir Team Entelechy oyuncusu. Red Bull Son Şampiyon 2017'de Team Entelechy formasıyla zafere ulaşan ‘PosingAsMe’, finalde eski takımına karşı mücadele etti.
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