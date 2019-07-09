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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Red Bull Reign’de Bursa şampiyonu belli oldu

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Red Bull Reign’de Bursa şampiyonu belli oldu

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda yeni sezon üçüncü eleme turnuvası Bursa PodyumPark’ta gerçekleştirildi. Beş eleme turnuvasının üçüncüsü olan meydan okumada, Petkimspor Bursa elemelerinin şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonunun 20 Temmuz’da oynanacak finallerle belli olacağı basketbol turunda dördüncü eleme ise 8-10 Temmuz tarihlerinde Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Türkiye şampiyonu takım, Kanada’da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.

Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda üçüncü eleme turnuvası da tamamlandı. Turnuvanın 5 elemesinden üçüncüsü olan Bursa elemesinde takımlar birbirlerine meydan okurken, rakiplerini geride bırakmayı başaran Petkimspor finalde Tarhana Gang takımını 21-7 yenerek Bursa elemesinin şampiyonu oldu.

Türkiye Finali 20 Temmuz’da
TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda beş eleme turnuvasından dördüncüsü 8-10 Temmuz tarihlerinde Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’ndaki elemeleri geçerek Türkiye Finali’ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com/3x3 adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabiliyor.

3x3 hakkında bilinmeyenler
Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.

3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

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