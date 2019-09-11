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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
11.09.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Red Bull Player One’da son 16 düellocu belli oldu

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Red Bull Player One’da son 16 düellocu belli oldu

Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019 finaline katılmaya hak kazanan 16 düellocu belli oldu.

Amatör esporcuların katılımına açık olan ve onlara profesyonel esporcu deneyimi sunan tek etkinlik Red Bull Player One’da büyük final 22 Eylül’de Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye finalinde şampiyon olan oyuncu ise ülkemizi Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek finalde temsil edecek. Red Bull Player One ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşmak mümkün.

Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019’da büyük finale katılacak 16 düellocu nefesleri kesen elemeler sonucunda belli oldu. Red Bull Player One 2019 heyecanı 24-25 Ağustos’ta gerçekleştirilen çevrimiçi elemelerle başladı. 4096 kişinin katıldığı iki çevrimiçi eleme sonrasında finale kalan son 16 oyuncu belli oldu.

Omen by HP sponsorluğunda düzenlen ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019’da rakiplerinin arasından sıyrılan 16 düellocu 22 Eylül’de Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleştirilecek finalde dünya şampiyonasına gitmek için birbirine meydan okuyacak. Dünyada popülaritesi giderek artan ve uluslararası formatıyla 25’ten fazla ülkede gerçekleşen Red Bull Player One Turnuvası’nın Türkiye şampiyonu, ülkemizi yıl sonunda Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Büyük finalde Berke ‘Thaldrin’ Demirci, Furkan ‘Immortoru’ Tekeş, Aziz ‘Zedxsmurf’ Bozkurt ve Arda ‘LinusTheAfro’ Barış gibi isimler gösteri maçları yapmasının yanı sıra, finale bilet alan izleyicilerle sahnede maçlar gerçekleştirerek hayranlarıyla buluşacaklar. “Oyun bitmesin” mottosuyla oyun severler için yıl boyunca benzersiz deneyimler sunan Red Bull, bu kez de oyun severleri keyifli bir Pazar günü için final sahnesine davet ediyor. Final alanına gelemeyen oyunseverler ise twitch.tv/redbulltr adresinden şampiyonluk mücadelesini canlı olarak takip edebilecek.

Nefesleri kesen eleme turlarını geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden oyuncular ise şöyle:

Retyx

Helioses

NovoxThePrayer

Shifu

Nych

Peek

defender14

Akuma71

Aelisia

Supa Hot Carry

nessy

Taylan

salam5

Sío

Emircan255

Furkoazki

Red Bull Player One profesyonel esporcu deneyimi sunuyor.

Dünya Şampiyonluğuna giden yolda, Türkiye’nin şampiyonu, profesyonel espor koçundan‘Teke Tek’ yarışmanın püf noktalarını öğrenebileceği özel bir eğitim alacak. Şampiyon, profesyonel esporcu deneyimi yaşayacağı bu eşsiz süreçte, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. 

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