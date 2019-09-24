Red Bull Player One şampiyonunu buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriRed Bull Player One şampiyonunu buldu
GerieSpor Red Bull Player One şampiyonunu buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
24.09.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Red Bull Player One şampiyonunu buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Red Bull Player One şampiyonunu buldu

Amatör esporculara profesyonel esporcu deneyimi yaşatan tek etkinlik Red Bull Player One’da 16 düellocu Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele etti.

Riot Games Espor Sahnesi’nde ilk maç sonunda kaybedenler tarafına düşmesine rağmen rakiplerini bir bir geçen Helioses, Red Bull Player One 2019’un şampiyonu oldu. Helioses, ülkemizi Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek finalde temsil edecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Player One ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşabiliyor.

Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019 şampiyonunu buldu. Omen by HP sponsorluğunda Riot Games Espor Sahnesi’nde düzenlenen Red Bull Player One 2019’daki mücadeleleri 1000’e yakın seyirci yerinden, binlerce kişi de Twitch üzerinden takip etti.

Helioses zoru başardı

Türkiye Finali, dikkat çekici bir hikayeye sahne oldu. İlk maçı kaybeden ve kaybedenler tarafına düşen Can “Helioses” Bozacı, rakiplerini bir bir geçerek finale çıktı. Finalde de tek mağlubiyetini aldığı rakibi Retyx ile tekrar eşleşti. Kaybedenler tarafından gelmesine ve düelloya 1-0 yenik başlamasına rağmen Helioses, üst üste 3 eşleşmede de galip geldi ve şampiyon olmayı başardı.

Başarılı düellocu, kaybedenler yarı finali öncesinde “Herkes ile ilgili notlar alıyorum ve teknik oynamaya çalışıyorum.” demişti.

Maç sonrasında ise Helioses, “Çok mutluyum. Şu an her duyguyu aynı anda yaşıyorum. İlk maçı kaybetmek moralimi bozmuştu, finale çıkabileceğimi ummuyordum ama iyi oynadım ve başardım.” açıklamasını yaptı. Helioses, büyük başarısının ardından Türkiye’yi Dünya Finali’nde de temsil etme hakkı kazandı. Helioses, Brezilya’nın Sao Paula şehrinde Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Ünlü yayıncılar gösteri maçı yaptı

Oyun bitmesin isteyen oyunseverler hem Berke ‘Thaldrin’ Demirci, Furkan ‘Immortoru’ Tekeş, Aziz ‘Zedxsmurf’ Bozkurt ve Arda ‘LinusTheAfro’ Barış gibi ünlü yayıncılar ile tanışma fırsatı buldu hem de sahnede yayıncılara karşı meydan okuma şansına sahip oldu.Gösteri maçları ilgiyle izlendi.

Red Bull Player One profesyonel esporcu deneyimi sunuyor

Dünya Şampiyonluğuna giden yolda, Türkiye’nin şampiyonu, profesyonel espor koçundan ‘Teke Tek’ yarışmanın püf noktalarını öğrenebileceği özel bir eğitim alacak. Şampiyon, profesyonel esporcu deneyimi yaşayacağı bu eşsiz süreçte, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Red Bull Player One şampiyonunu buldu
Fenerbahçe'de değişim! Serdar Aziz...
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 6. hafta programı
Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak