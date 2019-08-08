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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
08.08.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Red Bull Player One başlıyor

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Red Bull Player One başlıyor

Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019 başlıyor.

Amatör esporcuların katılımına açık olan ve onlara profesyonel esporcu deneyimi sunan tek etkinlik Red Bull Player One elemeleri 24 Ağustos’ta çevrimiçi turnuva ile başlıyor. Eleme turundan geçip, 16 oyuncunun katılacağı Türkiye finalinde şampiyon olan oyuncu ise ülkemizi Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek finalde temsil edecek. Red Bull Player One ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com.tr/playerone adresinden ulaşmak mümkün.

Vadi, ‘Teke Tek’te Şampiyonunu arıyor. Türkiye’nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı ‘Teke Tek’ League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019, 24-25 Ağustos’ta gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerle başlıyor. Eleme sonrasında finale kalma hakkı kazanan en iyi amatör 16 düellocununbirincilik için mücadele edeceği finalin sonunda bir kişiVadi’nin şampiyonu olacak.

Takım arkadaşı olmadan, Vadi’de ‘Teke Tek’ mücadeleye sahne olan eleme yarışları, çevrimiçi olarak 24-25 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eleme etabında başarılı olan en iyi 16 esporcu ise, 22 Eylül’de Riot Espor Sahnesi Ataşehir’de gerçekleştirilecek finalde dünya şampiyonluğuna gitmek için birbirine meydan okuyacak. Dünyada popülaritesi giderek artan ve uluslararası formatıyla 25’ten fazla ülkedegerçekleşen Red Bull Player One Turnuvası’nın Türkiye şampiyonu, ülkemizi yıl sonunda Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Red Bull Player One profesyonel esporcu deneyimi sunuyor

Dünya Şampiyonluğuna giden yolda, Türkiye’nin şampiyonu, profesyonel espor koçundan ‘Teke Tek’ yarışmanın püf noktalarını öğrenebileceği özel bir eğitim alacak. Şampiyon, profesyonel esporcu deneyimi yaşayacağı bu eşsiz süreçte, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak.

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