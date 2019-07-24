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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Red Bull Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonu Macaristan

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Red Bull Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonu Macaristan

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr'ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five'ta karma takımlarda dünya şampiyonu Macaristan oldu.

Türkiye'nin başarılı bir başlangıç yapmasına rağmen grup aşamasında elendiği dünya finalinde İspanya'yı 2-0 yenen Macaristan, turnuvayı şampiyon tamamladı. Macar futbolcular sakatlıktan dönen Neymar Jr'ın kaptanlığını yaptığı takım ile bir gösteri maçı da yaptı.

Geçmişte mahalle aralarında oynanan sokak futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için dünyanın dört bir yanında Red Bull tarafından düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta dünya şampiyonları belli oldu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülkede yapılan elemelerde ülke şampiyonu olan takımlar Brezilya'nın Praia Grande kentinde dünya şampiyonu olmak için karşılaştı. Karma takımlar finalinde İspanya’yı 2-0 yenen Macaristan turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kadınlarda ise şampiyon finalde Japonya'yı 1-0 ile geçen Slovakya oldu.

Bu sene Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Finali'nde şampiyon olarak Brezilya'ya gitme hakkını kazanan ETÜ SBF takımı, İtalya, Kanada, Katar ve Ukrayna'nın bulunduğu B grubunda mücadele etti. 

‘Türkiye’yi burada temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz’

Red Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Şampiyonu ETÜ SBF, grubun ilk karşılaşmasında Kanada'yı 5-0 yenerek turnuvaya çok iyi başlasa da finallere grup aşamasında veda etti. ETÜ SBF takım kaptanı Rıdvan Palabıyık ‘’Böyle bir turnuvada yer almak bizim için unutulmaz bir deneyimdi her anını özlemle hatırlayacağız. Türkiye’yi burada temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. İsteğimiz sonuçları alamasak da Neymar Jr ile tanışma fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz. Müthiş bir histi ancak biz Neymar Jr’ın yanına şampiyon olarak çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu yüzden gelecek sene tekrar Türkiye şampiyonu olup Red Bull Neymar Jr’s Five Dünya Finali’ne katılmak istiyoruz’’ Sakatlıktan sahalara kendi adını taşıyan turnuvayla dönen Neymar Jr ‘’Bugün burada oynanan futbol seviyesi inanılmazdı. Bu rekabet bana küçüklüğümde sokakta oynadığım üçe üç, beşe beş maçları hatırlattı.’’ ifadelerini kullandı.

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