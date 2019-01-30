Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya’da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriRed Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya’da
GerieSpor Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
30.01.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya’da

Dur durak bilmeyen oyuncular için düzenlenen dünyanın en büyük mobil espor turnuvası Red Bull M.E.O. by ESL en iyisini bulma yolunda son aşamaya geldi.

Dünya Finalleri’nde 36 farklı ülkeden espor oyuncuları Clash Royale, Arena of Valor ve Brawl Stars’da mücadele verecek. Türkiye şampiyonlarının da katılacağı Red Bull M.E.O. by ESL 2-3 Şubat’ta Almanya’nın Dortmund kentinde yer alan Warsteiner Music Hall’da gerçekleştirilecek.

Evin konforlu ortamından sizi büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O. dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğunda son aşamaya geldi. 36 ülkeden espor oyuncuları Clash Royale, Arena of Valor ve Brawl Stars’da mücadele verecek.

Clash Royale’in 25 Aralık’taki büyük finalinde şampiyon olan Tunahan "Lelouch" Türkoğlu Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Arena of Valor’da ise Türkiye birincisi olan Team%1, Almanya ve Türkiye arasında yapılacak gösteri maçında kapışacak. Brawl Stars oyunu içinde özel bir turnuvanın gerçekleşeceği Red Bull M.E.O. öncesi heyecan en üst seviyeye ulaştı. 2-3 Şubat tarihlerinde Dortmund’da Warsteiner Music Hall’da bin kişinin canlı olarak yerinden takip etmesinin beklendiği Red Bull M.E.O. by ESL, RedBull.com üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya’da

Ankaragücü'nden bir transfer daha!

Tuncay Uzunal: O sene bu sene demek yanlış'

Kasımpaşa, Sivasspor hazırlıklarına Diagne ve Trezeguet olmadan başladı!