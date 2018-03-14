Red Bull Gaming Sphere Londra’ya taşınıyor
Red Bull espor dünyasına yaptığı katkıları artırarak sürdürmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ay Tokyo Sphere’ı açan Red Bull bu kez Londra Sphere için düğmeye bastı.
Bu ayın sonunda açılacak tesis espor dünyası için yeni bir merkez olacak ve oyun severler ile profesyonelleri bir araya getirecek.
İçinde en son teknoloji PC'ler, konsollar ve sanal gerçeklik kulaklıkları bulunan mekan yoğun bir programa sahip olacak. Çok amaçlı mekan, İngiltere'nin espor sahnesinde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olma hırsıyla turnuvalar ve topluluk etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
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