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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
26.04.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Red Bull Flick’te play-off’a kalan ilk takımlar belli oldu

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Red Bull Flick’te play-off’a kalan ilk takımlar belli oldu

Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ederken AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick’te play-off turuna yükselecek 32 takımdan 14’ü belli oldu.

11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek play-off turu sonunda finale kalan 8 takım Red Bull Flick’in ilk şampiyonu olmak için yarışacak. Şampiyonu belirleyecek play-off turu ve 18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek final mücadelesi ise Red Bull’un Twitch kanalından naklen yayınlanacak. 

Türkiye’nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için eleme turlarına devam ediyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick’te ilk şehir ve çevrim içi eleme galipleri belli oldu. 7 şehirde düzenlenen elemeler sonunda 13, çevrim içi elemede ise 1 takım adını 32 takımın katılacağı play-off turuna yazdırdı.

CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesi 27 Nisan’da (yarın) Sakarya, Samsun ve Diyarbakır’da, 28 Nisan’da Bursa ve İzmir’de, 4 Mayıs’ta da Trabzon, Çanakkale ve İstanbul’daki şehir elemeleriyle tamamlanacak. Ayrıca son 3 çevrim içi elemesi de 27 ve 28 Nisan ile 4 Mayıs tarihlerinden yapılacak.

Final şöleni 18 Mayıs’ta

Şehir elemelerinde şampiyonluğa erişen 28 takıma, çevrim içi elemlerde birinci olan 4 takımın eklenmesiyle oluşturulacak 32 takımlı play-off turu 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Bu turda takım oyunu ve tecrübesini sergileyecek takımlar ise adlarını son 8 arasına yazdıracaklar. Red Bull Flick’in ilk şampiyonu ise 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak. Red Bull Flick’in play-off turu ve monitörlerini AOC Gaming’in sağladığı final sahnesindeki mücadele Red Bull’un Twitch kanalından naklen yayınlanacak.

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