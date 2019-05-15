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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
15.05.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Red Bull Flick’te play-off turu nefesleri kesiti

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Red Bull Flick’te play-off turu nefesleri kesiti

Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu arıyor. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ederken AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick’te 32 takımın yer aldığı play-off turu nefesleri kesti.  Play-off turunu geçmeyi başaran 8 takım, 18 Mayıs’ta Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilecek büyük finalde mücadele etme hakkını kazandı. 

Türkiye’nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda final zamanı geldi. Tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick’te play-off turu sonunda büyük finale yükselen 8 takım belli oldu. Cantuğ ‘’Unlost’’ Özsoy ve Berk ‘’Rip’’ Tepe’nin sunumlarıyla canlı yayınlanan play-off turu sonunda rakiplerini geçen 4 takım, 18 Mayıs’ta düzenlenecek büyük finalde şampiyon olmak için ter dökecek.

Final şöleni 18 Mayıs’ta

11 Mayıs’ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek play-off turunda, takım oyunu ve tecrübesini sergileyen 8 takım, final sahnesi için biletlerini aldılar. Red Bull Flick’in ilk şampiyonu 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak. Oyunseverler hem ünlü yayıncılarla tanışma fırsatı yakalayacak hem de düzenlenecek wild card turnuvasında kendi hünerlerini sergileme fırsatı bulacak.

Nefesleri kesen playoff turunu geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlar ise şöyle:

IMPOSSIBLE

Xit-abnormalfingers-

Taking No Prisoners

Alem-i Akva,

 Pandemium DEX

LOG Esports

ExpersioN

Sangal Esports

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