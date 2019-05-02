Red Bull Flick’te play-off biletini alanlar belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriRed Bull Flick’te play-off biletini alanlar belli oldu
GerieSpor Red Bull Flick’te play-off biletini alanlar belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
02.05.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Red Bull Flick’te play-off biletini alanlar belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Red Bull Flick’te play-off biletini alanlar belli oldu

Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne oluyor.

Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ederken AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick’te play-off turuna yükselecek 32 takımdan 27’si belli oldu. 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek play-off turu sonunda finale kalan 8 takım Red Bull Flick’in ilk şampiyonu olmak için yarışacak.

Türkiye’nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda eleme turu sonunda 27 takım play-off turuna yükselmeye hak kazandı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick’te 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Trabzon, Çanakkale ve İstanbul şehir elemeleri ile son çevrim içi eleme galipleri 32 takımın tamamlanmasını sağlayacak. Şimdiye kadar 12 şehirde düzenlenen elemeler sonunda 24, çevrim içi elemede ise 3 olmak üzere toplamda 27 takım, adını play-off turuna yazdırdı.

Zorlu şehir ve çevrim içi elemleri geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlar ise şöyle: Overwhelming, Dorlion, Blackbull, Sessizbelalar01, Ecüc Mecüc, MustBePerfect, Erginci3.Etap, Zorlayıcı, Impossible, Gladius e-spor, We are Silver, El Capitan, Sabaç, Taking no prisoners, PandemiumDEX, Rotwein, Dark Knight, Sarıkız, Fake Clan, Gondol Gaming, Alem-i Akva, Synthetic Sledge, xit-abnormalfingers, Tamamdır, 2 Taps, LOG Esports, otakupeek

Final şöleni 18 Mayıs’ta

Son 5 takımın katılımıyla 11 Mayıs’ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek play-off turunda takım oyunu ve tecrübesini sergileyecek 8 takım ise final şahnesine yükselecekler. Red Bull Flick’in ilk şampiyonu 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Red Bull Flick’te play-off biletini alanlar belli oldu

Diagne mi, Burak Yılmaz mı? Derbide gözler golcülerde...

Fenerbahçe'nin deplasman kabusu

Derbide düğüm son 15 dakikada çözülebilir!