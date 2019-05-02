Red Bull Flick’te play-off biletini alanlar belli oldu
Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne oluyor.
Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ederken AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick’te play-off turuna yükselecek 32 takımdan 27’si belli oldu. 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek play-off turu sonunda finale kalan 8 takım Red Bull Flick’in ilk şampiyonu olmak için yarışacak.
Türkiye’nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda eleme turu sonunda 27 takım play-off turuna yükselmeye hak kazandı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick’te 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Trabzon, Çanakkale ve İstanbul şehir elemeleri ile son çevrim içi eleme galipleri 32 takımın tamamlanmasını sağlayacak. Şimdiye kadar 12 şehirde düzenlenen elemeler sonunda 24, çevrim içi elemede ise 3 olmak üzere toplamda 27 takım, adını play-off turuna yazdırdı.
Zorlu şehir ve çevrim içi elemleri geçip şampiyonluk yolunda yürümeye devam eden takımlar ise şöyle: Overwhelming, Dorlion, Blackbull, Sessizbelalar01, Ecüc Mecüc, MustBePerfect, Erginci3.Etap, Zorlayıcı, Impossible, Gladius e-spor, We are Silver, El Capitan, Sabaç, Taking no prisoners, PandemiumDEX, Rotwein, Dark Knight, Sarıkız, Fake Clan, Gondol Gaming, Alem-i Akva, Synthetic Sledge, xit-abnormalfingers, Tamamdır, 2 Taps, LOG Esports, otakupeek
Final şöleni 18 Mayıs’ta
Son 5 takımın katılımıyla 11 Mayıs’ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek play-off turunda takım oyunu ve tecrübesini sergileyecek 8 takım ise final şahnesine yükselecekler. Red Bull Flick’in ilk şampiyonu 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak
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