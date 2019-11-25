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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Red Bull Chess Masters’da şampiyon Marmara Bölgesi

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Red Bull Chess Masters’da şampiyon Marmara Bölgesi

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklığıyla düzenlenen Red Bull Chess Masters’da şampiyon Marmara Bölgesi Takımı oldu.

Türkiye’nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptığı organizasyonda final heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle tarihi ve özel bir mekan olan Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te yaşandı. Büyük finalde 7 rakibini geçen Marmara Bölgesi Takımı mutlu sona ulaştı.

Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da şampiyonluk Marmara Bölgesi Takımı’nın oldu. Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklığıyla düzenlenen organizasyonda son 8’e kalan takımlar, 7 bölge ve bir karma eleme sonrasında belli olmuştu. 15-70 yaş arasındaki Türkiye’nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptığı Red Bull Chess Masters’ta final heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle tarihi ve özel bir mekan olan Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te yaşandı. Büyük finalde Marmara Bölgesi Takımı, son karşılaşmada altın puan maçıyla Ege Bölgesi’ni yenerek mutlu sona ulaştı. Bölge elemelerinde olduğu gibi İstanbul’da oynanan büyük final de Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar’ın sunumuyla Satranç Medya Youtube hesabından canlı yayınlandı.

İki senedir Red Bull ile iş birliği içinde geçekleştirdikleri Red Bull Chess Masters’ın, Türkiye satrancına yeni bir soluk kattığını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Bölgelerin en iyi satranç oyuncularını çok farklı bir formatla bir araya getiriyoruz. Red Bull Chess Masters, ikinci senesinde de çok ses getirdi. Türkiye’nin 7 bölgesinden gelen oyuncular çok güzel görüntüler ve büyük bir rekabet ortaya koydu. Amacımız satrancın ulaşılabilir olduğunu göstermekti. Bu turnuva ile bunu gerçekleştirdik. Red Bull ile iş birliğimizi devam ettireceğiz ve satrancı her platformda daha yukarılara taşımak için güzel ve etkili çalışmalara imza atacağız. Turnuvaya başvuran ve elemelerde yer alan yaklaşık 2000 ve finale kadar gelen 32 oyuncuyu tebrik etmek istiyorum. Şampiyon olan Marmara Bölgesi Takımına ve oyuncularına ise en büyük tebrikleri yolluyorum. Hamlelerimiz hep güzele, doğruya ve iyiye doğru olsun” ifadelerini kullandı.

‘Hızlı satranç’ formatıyla oynanan finale Eren Ataberk, Halit Kaan Kesgin, Anar Aliakbarov ve Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu’ndan oluşan kadrosuyla gelip şampiyon olan Marmara Bölgesi Takımı’na son maçla galibiyeti getiren Aliakbarov büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek “Red Bull Chess Masters çok keyifli bir turnuva. Bu önemli organizasyonda bu kadar kuvvetli rakipleri geride bırakarak şampiyon olmak tarifsiz bir mutluluk. Red Bull Chess Masters’ta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

 

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