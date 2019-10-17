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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Red Bull Chess Masters geri dönüyor

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Red Bull Chess Masters geri dönüyor

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters’da heyecan yeniden başlıyor.

Türkiye’nin 7 bölgesindeki satranç sporcularını farklı formatıyla bir araya getirecek Red Bull Chess Masters’da, bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Teknoloji ve heyecanın bir arada olacağı bu turnuvada bölge elemeleri çevrimiçi olarak yapılacak. Türkiye’nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları Red Bull Chess Masters’da bölge elemelerinin ardından final ise 24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.

Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da büyük heyecan yeniden başlıyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull ortaklığında düzenlenen ve ilki geçen yıl gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye’nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiriyor. 15-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele edecekleri Red Bull Chess Masters’da 7 bölgedeki elemeler çevrimiçi oynanacak. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, ‘yıldırım satranç’ formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

7 Kasım’da Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki elemelerle başlayacak Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak. İstanbul’daki finalde ise 7 bölgeden 8 takım şampiyon olmak için mücadele edecek.

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